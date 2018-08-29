TSK'dan son dakika açıklaması

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29 Ağustos 2018'de 37’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

