HABER

TSK'dan son dakika açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri ortaklaşa düzenledikleri devriye faaliyetini 37. kez gerçekleştirdi. Konuya ilişkin TSK'dan açıklama yapıldı.

TSK'dan son dakika açıklaması

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29 Ağustos 2018'de 37’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
Turgutlu'da 1 kilo 393 gram esrar ele geçirildiTurgutlu'da 1 kilo 393 gram esrar ele geçirildi
Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK Son dakika son dakika açıklaması Türk Silahlı Kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı

Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı

Leyla Bilginel'in masrafsız tatili

Leyla Bilginel'in masrafsız tatili

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.