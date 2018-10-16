TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyi Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

