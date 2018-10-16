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TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

TSK: "Irak kuzeyi Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 16 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edilmiştir. "

TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyi Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

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TSK ırak Zap Avaşin operasyon

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