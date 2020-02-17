TSK'dan Suriye sınırına dev sevkiyat

T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7e\u015fitli birliklerinden g\u00f6nderilen \u00e7ok say\u0131da ob\u00fcs, z\u0131rhl\u0131 personel ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 ve askeri ara\u00e7lar g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alt\u0131nda Hatay\u2019\u0131n K\u0131r\u0131khan il\u00e7esinden ge\u00e7erek Suriye s\u0131n\u0131r\u0131ndaki birliklere do\u011fru hareket etti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bal\u0131k ya\u011f\u0131nda oksidasyona dikkat!HDP\u2019li vekilin arac\u0131nda yakalanm\u0131\u015ft\u0131! Ter\u00f6r olay\u0131n\u0131n zanl\u0131s\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131T\u0131kal\u0131 kulaklar i\u00e7in do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler
Okuyucu Yorumları 1 yorum