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TSK'dan Suriye sınırına dev sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 16:57 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay’daki sınır birliklerine askeri TIR'lara yüklenmiş obüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

TSK'dan Suriye sınırına dev sevkiyat

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Türk Silahlı Kuvvetleri hatay

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tırlar da değil yollarda gitsin araçlar dosta güven düşmana korku versinler.
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