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TSK'den sınır ötesine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:59 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Savaş uçakları, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.

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Anahtar Kelimeler:
TSK hava harekatı

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