TSK Destekli Muhaliflerden Rejimin İdlib Operasyonuna Karşı Hamle 

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk askeri yetkili Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, muhaliflerin saldırısına topçu atışı ve bomba imha ekipleriyle destek verdiğini kaydetti. Muhalifler saldırının ardından İdlib kentinin 20 kilometre güneybatısındaki kasabayı temizliyor.

Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esat’a bağlı güçler Rusya’nın hava desteğiyle İdlib bölgesini muhaliflerden temizlemek için operasyon düzenliyor. Son çatışmalarda yaklaşık bir milyon Suriyeli yerlerinden oldu. Türkiye rejim güçlerinin operasyonuna bölgeye binlerce ek asker ve teçhizat göndererek karşılık verdi.

Suriye’de Türk ordusu destekli muhalifler, ülkenin kuzeybatısında İdlib vilayetindeki Neyrab kasabasını ele geçirdi. Türk yetkililer ve muhalifler Neyrab’ın Suriye hükümeti güçlerinden geri alınan ilk bölge olduğunu bildirdi.

Neyrab operasyonunda Türk ve Rus askerleri arasında çatışma çıkmadığını bildiren yetkili, hayatını kaybeden Türk askeri olmadığını da ekledi.

Suriye’de rejim güçlerinin İdlib’i muhaliflerden temizlemek için yürüttüğü operasyonda 17 Türk askeri hayatını kaybetmişti.

İdlib’de muhalifler ve rejim güçleri arasındaki çatışmalar Türkiye ve Rusya’yı da karşı karşıya getirdi. Rusya rejim güçlerine operasyonda havadan destek veriyor.

Erdoğan: “Putin’le bir araya gelebiliriz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart’ta Rusya, Fransa ve Almanya’yla yapılması planlanan dörtlü İdlib zirvesi konusunda henüz mutabakata varılmadığını söyledi, ancak bu tarihte Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le bir araya gelebileceğini kaydetti.

Erdoğan “5 Mart'ta bizim Sayın Putin’le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Bu bir araya gelişte de biz telefonun ötesine geçip, yüz yüze bu görüşmeleri yapma konumunda olacağız. İstanbul olur, Ankara olur fark etmez’’ ifadelerini kullandı.

Kremlin’den yapılan açıklamadaysa Rusya’nın Türkiye ve İran’la İdlib’deki çatışmalarla ilgili bir zirve üzerinde çalıştığı, ancak Fransa, Almanya, Türkiye ve Rusya’yı kapsayan dörtlü bir zirvenin organize edilmediği bildirildi.