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TSK Destekli Muhaliflerden Rejimin İdlib Operasyonuna Karşı Hamle 

25.02.2020 19:12 | Son Güncelleme

Suriye’de Türk ordusu destekli muhalifler, ülkenin kuzeybatısında İdlib vilayetindeki Neyrab kasabasını ele geçirdi. Türk yetkililer ve muhalifler Neyrab’ın Suriye hükümeti güçlerinden geri alınan ilk bölge olduğunu bildirdi

TSK Destekli Muhaliflerden Rejimin İdlib Operasyonuna Karşı Hamle 

Suriye’de Türk ordusu destekli muhalifler, ülkenin kuzeybatısında İdlib vilayetindeki Neyrab kasabasını ele geçirdi. Türk yetkililer ve muhalifler Neyrab’ın Suriye hükümeti güçlerinden geri alınan ilk bölge olduğunu bildirdi.

Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esat’a bağlı güçler Rusya’nın hava desteğiyle İdlib bölgesini muhaliflerden temizlemek için operasyon düzenliyor. Son çatışmalarda yaklaşık bir milyon Suriyeli yerlerinden oldu. Türkiye rejim güçlerinin operasyonuna bölgeye binlerce ek asker ve teçhizat göndererek karşılık verdi.

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk askeri yetkili Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, muhaliflerin saldırısına topçu atışı ve bomba imha ekipleriyle destek verdiğini kaydetti. Muhalifler saldırının ardından İdlib kentinin 20 kilometre güneybatısındaki kasabayı temizliyor.

Muhaliflerin hedefi stratejik kasaba Serakib’i yeniden ele geçirmek. Burası Şam ve Halep’i birbirine bağlayan kuzey-güney doğrultulu stratejik otoyol üzerinde yer alıyor.

Reuters’a konuşan Türk yetkili, rejimin gece yaşanan çatışmalarda büyük kayıp verdiğini, ciddi miktarda silah ve cephane ele geçirildiğini söyledi.

Neyrab operasyonunda Türk ve Rus askerleri arasında çatışma çıkmadığını bildiren yetkili, hayatını kaybeden Türk askeri olmadığını da ekledi.

Suriye’de rejim güçlerinin İdlib’i muhaliflerden temizlemek için yürüttüğü operasyonda 17 Türk askeri hayatını kaybetmişti.

İdlib’de muhalifler ve rejim güçleri arasındaki çatışmalar Türkiye ve Rusya’yı da karşı karşıya getirdi. Rusya rejim güçlerine operasyonda havadan destek veriyor.

Erdoğan: “Putin’le bir araya gelebiliriz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart’ta Rusya, Fransa ve Almanya’yla yapılması planlanan dörtlü İdlib zirvesi konusunda henüz mutabakata varılmadığını söyledi, ancak bu tarihte Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le bir araya gelebileceğini kaydetti.

Erdoğan “5 Mart'ta bizim Sayın Putin’le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Bu bir araya gelişte de biz telefonun ötesine geçip, yüz yüze bu görüşmeleri yapma konumunda olacağız. İstanbul olur, Ankara olur fark etmez’’ ifadelerini kullandı.

Kremlin’den yapılan açıklamadaysa Rusya’nın Türkiye ve İran’la İdlib’deki çatışmalarla ilgili bir zirve üzerinde çalıştığı, ancak Fransa, Almanya, Türkiye ve Rusya’yı kapsayan dörtlü bir zirvenin organize edilmediği bildirildi.

Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov şimdilik Erdoğan ve Putin arasında olası bir yüz yüze görüşmenin de gündemde olmadığını söyledi.

Lavrov’dan rejimin İdlib operasyonunu durdurma çağrısına ret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise rejimin operasyonunu durdurması çağrılarını reddetti.

BM İnsan Hakları Konseyi’nde konuşan Lavrov “Bu teröristlere boyun eğmektir; hatta uluslararası anlaşmaları ve sayısız BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmelerini ödüllendirmektir” ifadelerini kullandı.

Lavrov, bazı devletleri de radikal grupların ve terör örgütlerinin kabul edilemez eylemlerini haklı çıkartmaya çalışmakla suçladı.

Kızıl Haç da İdlib’de savaşan taraflardan sivillerin güvenli geçişi için fırsat tanımasını istedi. Yapılan açıklamada hastane, pazar yeri, okul gibi alanların uluslararası kanunlarla korunduğunu hatırlattı.

Kızıl Haç sözcüsü Ruth Hetherington düzenlediği basın toplantısında “Taraflara kontrol ettikleri alanlarda sivillerin güvenle hareket edebilmelerine izin vermeleri çağrısı yapıyoruz” dedi.

Sözcü, sivillerin tıbbi yardıma ve temel ihtiyaçlara ulaşamamasının hayatlarını tehdit eden durumlara yol açtığını söyledi ve “Cephenin her iki tarafındaki sivillere de ihtiyaçlarını iletebilmek için taraflardan geçiş ve güvenlik garantisi sağlamalarını istiyoruz” diye konuştu.

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