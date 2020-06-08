HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TSK Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2'nci yerleştirme ve kayıt sonuçları açıklandı

TSK Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2'nci yerleştirme ve kayıt sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2’nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçlarının yayımlandığını açıkladı.

TSK Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2'nci yerleştirme ve kayıt sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2’nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." açıklamasını yaptı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tadım menüsüne 500 dolar verdi, yiyecekler böyle geldi Tadım menüsüne 500 dolar verdi, yiyecekler böyle geldi
Koronavirüs alarmı! 10 şoförün testi pozitif çıktıKoronavirüs alarmı! 10 şoförün testi pozitif çıktı

En Çok Okunan Haberler

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Tırtıl istilası! 'Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor'

Tırtıl istilası! 'Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor'

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Ödemeler bugün başlıyor

Ödemeler bugün başlıyor

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan Ayasofya'yla ilgili çarpıcı açıklama: Politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir

İlber Ortaylı'dan Ayasofya'yla ilgili çarpıcı açıklama

Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı

Zorla girdiği evde boşandığı eşine kabusu yaşattı

Antalya'da 'siyah kuğu' görüntülendi

Antalya'da 'siyah kuğu' görüntülendi

Bakan Varank duyurdu! Koronavirüs kuluçka döneminde tespit edilecek

Bakan Varank duyurdu! Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme

10 minibüs şoförü koronavirüse yakalandı; taşıdıkları yolcular aranıyor

Koronavirüs alarmı! 10 şoförün testi pozitif çıktı

Bodrum'a tatilci akını! Nüfus 4 katına çıktı

Bodrum'a tatilci akını! Nüfus 4 katına çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.