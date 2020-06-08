TSK Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2'nci yerleştirme ve kayıt sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2’nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." açıklamasını yaptı.

Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2’nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresinden ulaşabilirsiniz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2020



