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TSK duyurdu: Kuzey Irak'a hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

TSK, Irak'ın kuzeyi Zap Bölgesi'ne düzenlenen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgelerin imha edildiğini bildirdi. TSK, hava harekatı sırasında en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini de açıkladı.

TSK duyurdu: Kuzey Irak'a hava harekatı

Ayrıntılar geliyor...

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