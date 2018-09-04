TSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak Kuzeyi Gara bölgesine 03 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, sınır birliklerimize ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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