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TSK, Elazığ’da kışlayı depremzedelere açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 19:37 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara kışlanın kapılarını açarak ağırlamaya başladı.Geçtiğimiz Cuma günü akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kentte bazı binalar yıkıldı, bir çok yapı ise hasar gördü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara kışlanın kapılarını açarak ağırlamaya başladı.

Geçtiğimiz Cuma günü akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kentte bazı binalar yıkıldı, bir çok yapı ise hasar gördü. TSK deprem nedeniyle hasar gören evlerinde kalmak istemeyen depremzedelere kapılarını açtı. Elazığ’da bulunan 8’inci Kolordu Komutanlığı General Salih Omurtak Kışlası’nın kapılarını depremzede sivillere açan TSK, burada toplam 172 kişiye konaklama imkanı sağladı. Kışla içerisinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Fevzi Gürsu Spor Salonu’na ranza yerleştirilirken ayrıca misafirhane de konaklamaya açıldı. Burada kalan ailelere 3 öğün yemek ve gün boyu çay servisi yapılmaya başlandı. Yetişkin ve çocukların zaman geçirmeleri için de spor alanlarınında vatandaşlara açıldığı kışlada, depremzede çocukları da unutulmayarak onlara oyun oynayabilmeleri için özel personel görevlendirildi.

Burada her türlü imkan var
Ailesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin verdiği bu hizmetten yararlanan depremzedelerden Veysel Üstünkaya, “Ailem ile beraberiz. Birkaç gündür dışarıdayız. Daha sonra baktık evlere giremiyoruz ve artçılar devam ediyor. Böyle bir yerin de açıldığını duyduk ve geldik. En azından bir yatalım ve dinlenelim, artık o psikolojiden kendimiz atalım dedik. Geldik, sağ olsun var olsun ordu komutanımız burayı açmış. Çok da güzel olmuş. İnsanlar geliyor ve gayet de faydalanıyorlar. Çok da güzel ilgilendiler ve baktılar. Allah, hepsinden razı olsun. Her türlü aktivite var. Yatakhanesi, yemekhanesi ve rahat rahat oturabileceğin gezebileceğin alanları var. En azından çocuklar rahat edebiliyorlar. Çocukların psikoloji çok bozuk ve uyuyamıyorlar. Uyuduktan sonra da hemen uyanmalar ağlamaları oluyor. Depremin etkisi çok büyük, geçmek de bilmiyor. Ama inşallah böyle ufak ufak atlatacağız” dedi.

"Asker abileri çok seviyorum"
Depremi yaşayan 8 yaşındaki Deniz Kaçmaz ise askerlerin kendilerine çok iyi baktığını belirterek, “Biz depremden kaçtık. Yıldızbağları Mahallesi’nde oturuyoruz ve evimizde çatlaklar oluştu. Burada bizlere iyi bakıyorlar, yatak var, televizyon var. Çoğu zaman asker abileri, komutanları görüyorum. Asker abilerin hepsini seviyorum” ifadelerini kullandı.

İki gün sokakta kalmak zorunda kaldığını aktaran Yalçın Karataş ise “Evimiz depremde hasar gördü ve oturulacak durumda değil. Her yeri dağıldı, oturamayız. Kalacak yerim de yoktu. İki gün sokakta sabahladım, iki gün de Sürsürü Camii’nde kaldım. Muhtarımız sağ olsun, beni buraya yönlendirdi ve bugün de buraya geldim. Allah, devletimize zeval vermesin ve askerlerimizden razı olsun kapılarını bize açtılar. 5 saattir buradayım ve buradan çok memnunum. Askerinden komutanına kadar ihtiyacımızın olup olmadığını soruyorlar. Yataklarımız temiz, yemeklerimizi veriyorlar” şeklinde konuştu.

Ailesinden 7 kişi ile birlikte kışlada kalan Züleyha Üstünkaya da “Elazığ’da oturuyorum, depremden dolayı buradayız. 8’inci Kolordu Komutanlığının imkan sağladığı yerdeyiz. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Bütün Türkiye’mizden Allah razı olsun, herkes çok ilgilendi ve yardımcı oldu. Biz buraya bugün geldik ve önceki günlerde de diğer yerlerde imkanlar sağlanmıştı, oradaydık. Uyuyamıyoruz çünkü şiddetli bir deprem yaşadık. Çok şükür şuanda 7 kişiyiz ve iyiyiz” ifadelerini kullandı.

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