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TSK, Esed rejimi hedeflerini böyle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 18:36 | Son Güncelleme

Muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Rusya destekli rejim güçlerinin Halep kırsalındaki ilerlemesine karşı koymak için operasyon başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed rejimi güçleri hedeflerine zaman zaman karşılık vermesi ise kameralara yansıdı.

Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan Rusya destekli rejim güçleri, son 24 saatte 6 yerleşimi daha ele geçirdi.

Buna karşı, muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Rusya destekli rejim güçlerinin Halep kırsalındaki ilerlemesini durdurmak için karşı operasyon düzenledi.

Halep'in batı kırsalında Kefer Halep ile Meyzenaz hattında sabah saatlerinden bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Muhalifler söz konusu iki hatta, rejime ait birer zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT), çok namlulu roket atar (ÇNRA) ve tank imha ederken, muhaliflere bağlı telsiz düzenleme görevlilerine göre, çok sayıda rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Diğer yandan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalında Tel Nar ve Şey Damis hattında yığınak yaptı.

Muhalifler, öğle saatlerinde bu iki hatta ilerlemeye çalışan rejim güçlerini püskürttü, bir adet ZPT imha etti.

TSK, ESED REJİMİ HEDEFLERİNE KARŞILIK VERİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına aykırı olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde ilerlemeye çalışan ve sivilleri yerinden eden Esed rejimi güçleri hedeflerine zaman zaman karşılık veriyor.

Çatışmaların yoğunlaştığı batı Halep kırsalında, muhalifler ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 adet "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin eylül 2018'de askeri yığınağa hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir aradan sonra yeniden başlayan rejim güçleri, mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının, İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti. Rejim ve destekçileri, bu tarihten itibaren Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi, yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

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TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Esed

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