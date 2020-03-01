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TSK, Esed rejiminin Neyrab askeri havaalanını vurdu! Kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin Halep’teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.

TSK, Esed rejiminin Neyrab askeri havaalanını vurdu! Kullanılamaz hale geldi

Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin İdlib’deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.

KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

TSK’nin dün SİHA’lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep’in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab’a nakletmişti.

Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Esed rejimi Neyrab askeri havaalanı

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