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TSK, FETÖ ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 10:15 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, TSK’dan bugüne kadar bin 164 personel ihraç edilirken, 106 emekli askerin ise rütbeleri geri alındı.
TSK, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, TSK’dan bugüne kadar bin 164 personel ihraç edilirken, 106 emekli askerin ise rütbeleri geri alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığına bağlı emrindeki tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre, müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor. Müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 601, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 188 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 375 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL’in kaldırılmasının ardından TSK’den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı bin 164 oldu.
Öte yandan, söz konusu süre içinde 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

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