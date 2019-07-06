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TSK, FETÖ’ye darbe vurmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL’in kaldırılmasından bugüne kadar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2 bin 138 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri geri alındı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.
Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından bin 122, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 521 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 495 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL’in kaldırılmasının ardından TSK’dan bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 2 bin 138 oldu.
Öte yandan, söz konusu süre içinde 176 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

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