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‘TSK Fırat’ın Doğusunu Vurdu’

31.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye’de Fırat’ın doğusunda yer alan Kobani olarak da bilinen Ayn el Arab bölgesini vurdu. TSK, Şanlıurfa’dan bölgeye havan topu atışı yaptı. Anadolu Ajansı ve TRT’nin haberine göre saldırıda dört YPG üyesi öldürüldü, altısıysa yaralandı

‘TSK Fırat’ın Doğusunu Vurdu’

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye’de Fırat’ın doğusunda yer alan Kobani olarak da bilinen Ayn el Arab bölgesini vurdu. TSK, Şanlıurfa’dan bölgeye havan topu atışı yaptı. Anadolu Ajansı ve TRT’nin haberine göre operasyonda dört YPG üyesi öldürüldü, altısıysa yaralandı.

Reuters haber ajansına göre Suriye’nin kuzeyini ve doğusunu büyük ölçüde kontrol eden ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), TSK’ya ateş açarak karşılık verdi.

SDG açıklamasında TSK’ya ait bir aracı vurduğunu bildirdi.

Türkiye son günlerde ABD’nin Kürt güçleri bölgeden çekmemesi halinde Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyebileceği olasılığını dile getirmişti.

Salı günü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz’’ ifadelerini kullanmıştı.

Son iki yılda Türkiye Suriye’ye girerek Fırat’ın batısında YPG güçlerine karşı iki ayrı askeri operasyon düzenlemişti.

Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada da ‘‘Artık Münbiç’te oyalanmak yerine dikkatimizi ve enerjimizi Fırat’ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Kimsenin sınırlarımızın dibinde bize tehdit oluşturacak işler yapmasına izin vermeyiz’’ diye konuşmuştu.

Türkiye ve ABD, Menbiç konusunda Haziran ayında anlaşmaya varmıştı. Anlaşma PYD’nin Menbiç’ten çıkartılması ve iki ülkenin bu bölgede devriye misyonları yürütmesini öngörüyor.

Anadolu Ajansı Pazar günü de Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda bazı YPG mevzilerini vurduğunu bildirmişti.

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