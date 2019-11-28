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TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 19:18 | Son Güncelleme

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

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