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TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler istişare edilmiştir."

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 18:19 | Son Güncelleme

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler istişare edilmiştir."

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