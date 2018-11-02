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TSK Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 04:12 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı - Kanuna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi oldu, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarının üyeliği sona erdi, Genelkurmay 2. Başkanının yerine Genelkurmay Başkanı Mütevelli Heyet üyesi olarak belirlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde müsteşar, müsteşar yardımcısı kadrolarının kaldırılması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı kadrosunun ihdasına yönelik değişikliğe uyum sağlanmasını amaçlıyor.

Yasaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi oldu, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarının üyeliği sona erdi, Genelkurmay 2. Başkanının yerine ise Genelkurmay Başkanı Mütevelli Heyet üyesi olarak belirlendi.

Buna göre, Vakıf Mütevelli Heyeti Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak.

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilen en az 3, en fazla 7 üyeden teşkil edecek.

Bu düzenlemeler uyarınca vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, vakıf senedinin tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar uygulanabilecek. Senette yapılacak değişiklikler, Türk Medeni Kanunu hükümleri doğrultusunda tescil ettirilecek ancak tescil işleminin tamamlanması beklenmeksizin bu hükmün gereği yerine getirilecek.

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