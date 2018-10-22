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TSK Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, komisyonda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Milet Meclisi Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini kabul etti.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Milet Meclisi Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini kabul etti.
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplanan Milli Savunma Komisyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü. Teklifte imzası bulunan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TSK Güçlendirme Vakfının son 5 yılda büyük ivme yakaladığını belirterek, "TSK Güçlendirme Vakfı kuruluşundan bugüne milli savunma sanayi alanında stratejik yatırımlar gerçekleştirdi. Özellikle son 5 yılda büyük bir ivme yakalayarak bu yatırımlarını artırdı. TSK Güçlendirme Vakfı 6 bağlı ortaklığı, 7 iştiraki, dolaylı bağlı ortaklıkları ve dolaylı bağlı ortaklık şubeleri olmak üzere toplamda 45 şirketi bulunuyor. Bu şirketlerde toplam 16 bin 353 kişinin istihdam ediliyor. Yaptığı atılımlarla milletin gönlünde müstesna bir yer edindi. Büyük jeopolitik önemde ve stratejik bir bölgede bulunan ülkemizin savunmasıyla ilgili hizmetlerin çağa uygun şekilde modernize edilmesi şarttır. Buna göre milli imkanlar ölçüsünde savunma sanayisini geliştirmek, desteklemek, yeni teknolojilerin yakinen takibini sağlamak amacıyla bu kanun teklifini hazırladık. Teklif ettiğimiz maddelere bakıldığında mütevelli heyetinin temsil düzeyinin Cumhurbaşkanlığı gibi saygın bir makamın himayesinde en yüksek düzeye çıkarılması hem vakfın uluslararası prestiji hem de faaliyetlerinin etkinliği bakımından önem arz etmektedir. Böylece ileri teknoloji uygulamaları çok geniş kapsamlı olan TSKGV, üzerinde en üst düzeyde koordinasyon ve kontrol sağlanmış olacaktır" diye konuştu.
DEĞİŞİKLİK NASIL OLACAK
TSK Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklif göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde müsteşar, müsteşar yardımcısı kadrolarının kaldırılması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı kadrosunun ihdasına yönelik değişikliğe uyum sağlanacak. Teklifle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi olacak, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın üyeliği sona erecek. Genelkurmay 2. Başkanı yerine Genelkurmay Başkanı Mütevelli Heyet üyesi olarak belirlenecek. Buna göre, Vakıf Mütevelli Heyeti, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı'ndan oluşacak. Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilen 3 üyeden oluşurken teklifle, bu sayı en az 3 olacak.

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