TSK Güçlendirme Vakfında değişiklik teklifi TBMM'de

Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyeti, Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı'ndan oluşacak.
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi, AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Fatih Şahin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklif, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde müsteşar, müsteşar yardımcısı kadrolarının kaldırılması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı kadrosunun ihdasına yönelik değişikliğe uyum sağlamayı amaçlıyor.
Teklifle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi oluyor, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın üyeliği sona eriyor. Genelkurmay 2. Başkanı yerine Genelkurmay Başkanı Mütevelli Heyet üyesi olarak belirleniyor.
Buna göre, Vakıf Mütevelli Heyeti, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı'ndan oluşacak.
Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilen 3 üyeden oluşurken teklifle, bu sayının en az 3 olması öngörülüyor.
Bu düzenlemeler uyarınca vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin vakıf senedinin tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar uygulanabilmesine yönelik de hüküm getiriliyor. Senette yapılacak değişiklikler, Türk Medeni Kanunu hükümleri doğrultusunda tescil ettirilecek. Ancak tescil işleminin tamamlanması beklenmeksizin bu hüküm uygulanacak.
ABD, Suudi Arabistan'a '72 saat' verdi
İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!
Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti
3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü
Putin'den çok önemli açıklama: Bazı ABD vatandaşları rehin alındı!
Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum