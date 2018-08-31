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TSK: "Hakkari'nin Çukurca bölgesine 30 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 07:26 | Son Güncelleme

TSK: "Hakkari'nin Çukurca bölgesine 30 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"


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Çukurca Hakkari hava harekatı terör Terör örgütü TSK

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