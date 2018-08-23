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TSK: Hakurk'ta bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktası imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 14:35 | Son Güncelleme

TSK'nın resmi Twıtter adresinden terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 23 Ağustos 2018‘de düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktası imha edilmiştir" denildi.   

ANKARA (DHA) - TSK'nın resmi Twıtter adresinden terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 23 Ağustos 2018‘de düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktası imha edilmiştir" denildi.

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