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TSK Hakurk’ta teröristlere göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 18:08 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. Son olarak Hakurk bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti gerçekleştiren komandoların terör örgütüne ait 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 9 adet el bombası, 4 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet tabanca, 95 adet havan mühimmatı, 7 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 5 adet güdümlü füze tetik tertibatı, 1 adet bombaatar mekanizması, bin 500 adet Doçka fişeği, 318 adet hafif silah fişeği, 1 adet termal silah dürbünü, 3 adet hedef noktalayıcı, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet Kanas namlusu, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve EYP düzenekleri, 25 adet jelikan benzin, 1 adet keskin nişancı kıyafeti, çok sayıda muhtelif tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirdiği kaydedildi.

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