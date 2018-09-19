TSK helikopteri organ nakli için havalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen helikopterle Çanakkale'deki bir donörden, İstanbul'da bulunan bir hastaya organ nakli yapılmasının sağlandığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir helikopter ile 19 Eylül 2018 tarihinde Çanakkale'deki bir donörden, İstanbul'da bulunan bir hastaya organ nakli yapılması sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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