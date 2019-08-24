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TSK helikopterleri Terme'de 17 kişiyi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

Samsun'un Terme ilçesinde, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişi TSK'ye ait helikopterle tahliye edildi - Askeri personel mahsur kalan bir köpeği de helikoptere alarak kurtardı

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle tahliye edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün ve bugün Terme ilçesinde etkili olan sağanak sonrası su taşkınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, su taşkınları sonucunda mahsur kalanları kurtarmak amacıyla görevlendirilen TSK'ye ait helikopterle 17 kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Tahliyeye ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı. Görüntülerde, vatandaşların yanı sıra bölgede mahsur kalan bir köpek de askeri personel tarafından helikoptere alınarak kurtarılıyor.

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Samsun TSK

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