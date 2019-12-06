TSK için üretilen nano teknoloji kamuflajları çalanlar yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için üretilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde nano teknoloji kamuflajların çalınması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, 4 şüpheliyi malzemeler ile birlikte yakaladı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan bir iş yerinde dün gece TSK için özel olarak üretilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde olan nano teknoloji kamuflaj kumaşın Malatya'da bir iş yerine teslim edilmek üzere alınmasının ardından yerine ulaştırılmadığı ihbar edildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, özel bir ekip oluşturarak harekete geçti.

Malzemeleri alan şüphelileri araştırmaya başlayan ekipler, nakliye firması belgelerinin tamamının sahte olduğunu ve bu şüphelilerin finansör, meydancı, şoför, sahte belge oluşturucu şeklinde teşkilatlanan bir suç örgütü olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için zamanla yarışan ekipler, mazot aldıkları akaryakıt istasyonunu belirledi. Benzer suçlardan birçok sabıkası bulunan İ.K., A.K., O.K. ve B.K.'nin dört farklı çekici ve dorse ile sahte kimlik belgeleri kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, Osmangazi ve Görükle mahallelerinde 4 kişiyi çalınan malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin birçok suçtan arandıkları öğrenildi.

ESKİŞEHİR'DEN DE 900 BİN LİRALIK MALZEME ÇALMIŞLAR

Şüphelileri sorgulayan jandarma ekipleri, 3 Aralık günü Eskişehir'de üretilerek Adana'da bir iş yerine teslim edilmek üzere bekleyen piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olan kombi makinesi ile ünitelerini de aynı yöntemle çaldıklarını ve İstanbul'da sattıklarını belirledi. Toplam 2 milyon liralık malzeme çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi.

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