TSK: Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- TSK Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir \u00fcs b\u00f6lgesine s\u0131zma gayreti i\u00e7erisinde olan silahl\u0131 5 b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.Telefonunuz bozulursa yapman\u0131z gereken tek \u015fey!Kay\u0131p ihbar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 annesini bah\u00e7eye g\u00f6mm\u00fc\u015fElaz\u0131\u011f'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 40 ara\u00e7 \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 10 yaral\u0131
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