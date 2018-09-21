TSK:  Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi. Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

