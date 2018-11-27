TSK: Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK yazılı açıklaması şu şekilde:

"Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 26-27 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilerek, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirildi."

ANKARA, (DHA)-

