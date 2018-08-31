TSK: Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 19 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine yapılan hava harekatında 19 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine 31 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu 19 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."

