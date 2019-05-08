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TSK konvoyundan, İdlib’de devriye (ÖZEL) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:14 | Son Güncelleme

  Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde devriye faaliyeti gerçekleştirildi.
Rusya destekli rejim güçlerinin karadan ve havadan ateş altına aldığı İdlib’de 12 gözlem noktası ile kontrol gücü olarak bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri öğleden sonra devriye görevini yerine getirdi. 8 Mart’ta başlayan ve ardından sıklaştırılarak devam eden devriye görevine katılan üzerlerinde Türkiye bayrağı bulunan 4 zırhlı araç, belirlenen güzergah üzerinde ilerledi. Bir ambulans ile silahlı Özgür Suriye Ordusu araçlarının da eşlik ettiği devriye görevi sırasında TSK zırhlıları ile askerlerine, geçiş güzergahındaki siviller alkışlarıyla destek vererek, sevgi gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Devriye yapan zırhlı araçlar
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 189 MB

Haber: Hasan MIRMIZITAŞ-İbrahim Maşe-Kamera: Mustafa KANLI-SURİYE-DHA)

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