TSK, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin dün Irak'ın Zap Bölgesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, başlangıç noktasından itibaren takip edilen ve yurt içindeki örgüt mensuplarına mühimmat, silah ve patlayıcı takviyesi yapmak üzere sınır bölgesine yaklaşan bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat ikmal aracının imha edilmesi yer alıyor. Ayrıca hava harekâtında ilk olarak araç civarında bulunan altı silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmesi, ardından ise ikmal aracının tam isabetle vurulması yer alıyor. Aracın mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğu vuruştan sonraki şiddetli patlamalardan anlaşılıyor.
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