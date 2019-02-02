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TSK mensubu askerlerle ilgilenen mahrem imam yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 11:46 | Son Güncelleme

Eskişehir’de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski binbaşı İbrahim Ö.

Eskişehir’de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski binbaşı İbrahim Ö. hakkında ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltı kararı verildi. Şüpheli, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen adrese yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve TSK mensubu askerlerle ilgilenen ’mahrem imam’ göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu kişilerden olduğu öne sürülen zanlının jandarmadaki işlemleri sonrası soruşturmanın sürdüğü Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

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