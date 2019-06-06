HABER

TSK mensuplarından şehit ve gazi ailelerine anlamlı ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ramazan Bayramı dolasıyla Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yaşayan şehit ve gazi ailelerinin evlerini ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ramazan Bayramı dolasıyla Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yaşayan şehit ve gazi ailelerinin evlerini ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Çukurca’da şehit ve gazi ailelerinin evlerini ziyaret etti. Bölgede görevli komutanlar ve askerler, şehit ve gazi ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlamak için evlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Komutanlar ve askerler ayrıca vatandaşlarla ve çocuklarla da bir araya gelerek bayramlarını kutlayıp sohbet etti.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Hayırsever psikolog ,tüm servetini eğitime bağışladıHayırsever psikolog ,tüm servetini eğitime bağışladı
Sokaklarda dolaşıp harçlık dağıttılarSokaklarda dolaşıp harçlık dağıttılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Adana’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.