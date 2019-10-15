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TSK, Münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 19:29 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, birliklerin Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanması devam ediyor.

TSK, Münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyor

Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN/SURİYE, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, birliklerin Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanması devam ediyor.
TSK birlikleri, Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı gününde Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındırdı. Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus’tan Münbiç sınırına doğru hareketlendi. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, harekatın 7'nci gününde de Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürdü.

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TSK, Münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyorTSK, Münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyorTSK, Münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyorTSK, Münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyor

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