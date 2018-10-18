TSK, Münbiç'te 62'nci devriye görevinde

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattında 62'nci devriye görevini gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 62'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
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