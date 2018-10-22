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TSK, Münbiç'te 64'üncü devriye görevinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:32 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, ABD Silahlı Kuvvetleri ile 64'üncü devriye görevini icra etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattında, ABD Silahlı Kuvvetleri ile 64'üncü devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 64'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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ABD Silahlı Kuvvetleri koordineli/bağımsız devriye münbiç Türk Silahlı Kuvvetleri

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