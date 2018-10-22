TSK, Münbiç'te 64'üncü devriye görevinde

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattında, ABD Silahlı Kuvvetleri ile 64'üncü devriye görevini gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 64'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş
Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir
MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş
Gerilim çok yükseldi, Rusya'dan 'nükleer' misilleme
Teneffüslerde konuşmak yasaklandı, ses çıkaranlar alıkonulacak
Eşinden habersiz kredi çeken yandı!
CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi
Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum