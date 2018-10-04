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TSK, Münbiç'te devriye faaliyetlerine devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

TSK, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, ABD Silahlı Kuvvetleri ile 55'inci koordineli bağımsız devriye görevini yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattında 55'inci devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 55'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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TSK TSK'nın Münbiç'te devriye faaliyeti sürüyor

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