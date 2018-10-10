TSK Münbiç'te devriye faaliyetlerine devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 58'inci devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 58'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

