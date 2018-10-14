TSK, Münbiç'te devriye faaliyetlerine devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattında 60'ıncı devriye görevini gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 60'ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
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