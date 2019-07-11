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TSK'nın operasyonları PKK'da korku ve paniğe yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:36 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), icra ettiği hava harekâtlarıyla PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticileri birer birer etkisiz hale getiriliyor. Başarılı operasyonlar, terör örgütü içerisinde korku ve paniğe yol açmaya ederken elebaşlarının birbirlerini casuslukla suçladığı ortaya çıktı.

TSK'nın operasyonları PKK'da korku ve paniğe yol açtı

Son olarak 27 Haziran 2019’da MİT ile TSK’nın ortaklaşa yürüttüğü ve TSK tarafından icra edilen hava harekâtı ile PKK/KCK terör örgütünün sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar
Garip Muhammed isimli terörist elebaşı etkisiz hale getirilmişti. Yürütülen başarılı operasyonların PKK bölücü terör örgütü elebaşıları arasında korku ve paniğe yol açtığı öğrenildi.

BİRBİRLERİNİ CASUSLUKLA SUÇLUYORLAR

Elebaşlarının birbirlerini casuslukla suçladıklarının telsiz konuşmalarına dahi yansıdığı, örgüt içerisinde güvensizlik ve huzursuzluğun en üst seviyede olduğu, elebaşlarının terör gruplarını kontrol etme ve söz geçirme kabiliyetinin neredeyse sıfırlandığı bilgisi alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE OLUMSUZ ETKİLER OLUŞTURDU

Güvenlik kaynaklarınca; bu durumun hem elebaşları hem de alt kadrodaki teröristler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu, sözde elebaşlarının örgüt üyeleri üzerindeki zaten zayıflamış olan otoritesini iyice azalttığı, bunun sonucunda örgüt içindeki çözülmelerin ve kaçışların arttığı, terör örgütüne katılımın yok denecek seviyeye geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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