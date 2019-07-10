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TSK'nin yeni gözdesi Trabzonlu 'Zerdava'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 14:40 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük köpek eğitim merkezi olan Bursa Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen Türk ırkı zerdava köpeği, mayın, bomba, narkotik madde arama ve canlı kurtarma operasyonlarında kritik görev üstlenecek.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında 2016 yılında başlatılan projeyle, genellikle Trabzon'da av ve çoban köpeği olarak kullanılan yerli ırk zerdavanın, askeri alanda eğitilmesine karar verildi.

Alınan ilk yavruların ardından eğitimleri 2018'de tamamlanan köpeklerden olumlu sonuçlar alınınca, ilk kez bir Türk ırkı köpek, mayın, bomba, narkotik madde arama ve canlı kurtarma köpeği olarak kullanılmaya başlandı ve görev yerlerine sevk edildi.

'BİR İLKİ BAŞARMIŞ OLDUK'

'BİR İLKİ BAŞARMIŞ OLDUK'
Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanı Doktor Veteriner Yarbay Melih Sayın, TSK bünyesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmaya bağlı birliklerin eğitilmiş köpek ihtiyacının bu merkez tarafından karşılandığını söyledi.
Taburda 7 farklı alanda köpek üretildiğini belirten Sayın, "Köpekler yavruluktan itibaren kapsamlı bir şekilde eğitilmektedir. Göreve hazır gelen köpekler, ardından ihtiyaca göre sevk edilirler. Fırat ve Zeytin Dalı Harekatı'nda bu köpekler başarıyla görev aldılar." dedi.
Köpek Üretim ve Bakım Bölük Komutanı Veteriner Üsteğmen Zafer Şafak da bu merkezde Türk çoban, Kars çoban, Malaklı çoban, Akbaş, Türk tazısı ve zerdava ırkında köpeklerin yetiştirildiğini söyledi.
Bu köpeklerin devriye eğitimi alarak TSK'deki kritik bina ve tesisleri koruma görevi üstlendiğini vurgulayan Şafak, zerdava ırkının bugüne kadar yabancı köpeklerin kullanıldığı alanlarda eğitildiğini ifade etti.
Zerdava'nın enerjik, kuvvetli, atak, takip ve koku alma özelliğinin çok yüksek olduğunu anlatan Şafak, şöyle konuştu:
"Bu özellikler göz önüne alındığında askeri maksatlı kullanılabileceği değerlendirilerek 2016 yılında ilk damızlık köpekler alındı. Bu köpeklerden alınan yavrular da Kara Kuvvetleri bünyesindeki projeyle mayın, bomba, narkotik ve takip ile arama branşlarında denenmeye başlanarak, buradan alınan olumlu sonuçlarla 2018 yılında kıtalara sevk edildi ve göreve gönderildiler. İlerleyen dönemlerde de harekat bölgelerinden de olumlu sonuçlar alacağımızı bekliyoruz. Daha önce Türk ırkı köpeklerimiz genelde devriye branşında eğitim görmekteydi. Bu köpeklerden farklı olarak zerdavayı, mayın arama, bomba arama, narkotik madde ve takip arama kurtarma branşında eğiterek bir ilki başarmış olduk." (AA)
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Anahtar Kelimeler:
köpek TSK

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