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TSK paylaştı! İşte çok konuşulan tahliye operasyonu görüntüleri

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 15:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hesabından paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

İşte beğeni toplayan 3 bin metre rakımdaki kayalıkta helikopterle gerçekleştirilen tahliye operasyonu görüntüleri...

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 3 bin metre rakımdaki kayalıktan helikopterle gerçekleştirilen tahliye operasyonunun görüntülerini paylaştı.
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TSK'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımında, pilotların 3 bin metre rakımdaki kayalıktan gerçekleştirdiği tahliye operasyonunun görüntüleri yer aldı.
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Tahliye operasyonunun görüntüleri, paylaşımın ilk dakikalarında kullanıcılar tarafından yüzlerce beğeni aldı.
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TSK operasyon

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