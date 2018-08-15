TSK, PKK'nın Sincar sorumlusunun öldürüldüğünü açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Sincar (Şengal) bölgesine yapılan operasyonda PKK'nın Sincar sorumlusu olduğu belirtilen bir kişi öldürüldü.
Yapılan açıklamada, MİT ile ortak bir şekilde Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlenen operasyonda, kırmızı listede aranan ve PKK ile KCK'nın yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu olduğu söylenen Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden'in öldürüldüğü bildirildi.
Twitter üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:
https://twitter.com/TSKGnkur/status/1029821146093502466
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