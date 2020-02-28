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TSK, rejimin kimyasal harp tesisini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 23:46 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti. Hedeflerin arasında kimyasal harp tesisi de bulunuyor.

İdlip'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

(AA)

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Türk Silahlı Kuvvetleri TSK İdlib kimyasal harp tesisi Halep

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