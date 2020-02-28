TSK, rejimin kimyasal harp tesisini vurdu

\u0130dlip'den gelen yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere g\u00f6re, Halep'in 13 kilometre g\u00fcneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, f\u00fcze rampas\u0131 y\u00fckl\u00fc at\u0131\u015fa haz\u0131r askeri ara\u00e7, rejim askerlerinin bulundu\u011fu ve gizlendi\u011fi yerler, ate\u015f destek unsurlar\u0131 taraf\u0131ndan imha edildi.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130lk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi\u0130dlib'den ac\u0131 haber: 1 asker \u015fehit, 2 asker yaral\u0131Burun kurulu\u011fu nas\u0131l tedavi edilir?