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TSK: Saldırı hazırlığında 7 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 13:28 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalı ile Irak’ın kuzeyinde Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ankara (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalı ile Irak’ın kuzeyinde Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 1 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olan yedi silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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