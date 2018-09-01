TSK: Saldırı hazırlığında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalı ile Irak’ın kuzeyinde Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 1 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olan yedi silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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