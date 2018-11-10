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TSK: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

Kuzey Irak'ın Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik operasyonlarda saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 15 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

TSK: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist öldürüldü

TSK, Kuzey Irak'taki operasyonlarda saldırı hazırlığındaki 15 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 09 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 15 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
TSK kuzey ırak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nerde cesetler
gebermişler cehennemin dibine kadar gidin odununuz ateşiniz bol olsun
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