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TSK: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 09:00 | Son Güncelleme

TSK, Ağrı'da düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada "Ağrı Doğubeyazıt kırsalına 6 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Ağrı hava harekatı

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