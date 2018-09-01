TSK, sınır bölgesine yaklaşan teröristlere ait mühimmat ikmal aracını böyle imha etti

ANKARA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri, dün Irak'ın Zap bölgesine düzenlediği, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatının görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, başlangıç noktasından itibaren takip edilen ve yurt içindeki örgüt mensuplarına mühimmat, silah ve patlayıcı takviyesi yapmak üzere sınır bölgesine yaklaşan bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat ikmal aracının imha edilmesi yer alıyor. Ayrıca hava harekâtında ilk olarak araç civarında bulunan 6 silahlı teröristin etkisiz hale getirilmesi, ardından ise ikmal aracının tam isabetle vurulması yer alıyor. Aracın mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğu, vuruştan sonraki şiddetli patlamalardan anlaşılıyor.
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