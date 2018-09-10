TSK: Şırnak'ta silahlı 5 terörit öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada "Şırnak kırsalına 09 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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