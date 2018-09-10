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TSK: Şırnak'ta silahlı 5 terörit öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 07:35 | Son Güncelleme

TSK, Şırnak'taki hava harekatında PKK'lı 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK: Şırnak'ta silahlı 5 terörit öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada "Şırnak kırsalına 09 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK şırnak PKK

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