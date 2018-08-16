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TSK: Şırnak/Silopi'de, 4 terörist teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

TSK tarafından terör operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli, Van ve Bitlis kırsalında, icra edilen arazi aramasında tespit edilen 6 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

ANKARA (DHA) - TSK tarafından terör operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli, Van ve Bitlis kırsalında, icra edilen arazi aramasında tespit edilen 6 adet el yapımı patlayıcı imha edildi. Şırnak/Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist teslim oldu" denildi.

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